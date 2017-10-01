Юрий Семин: "Локомотив" продолжает погоню"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что действительно получил удовольствие от игры. Он также добавил, что у всех футболистов железнодорожников есть динамика.

– Легко тогда, когда хорошо играешь. Во-первых, сегодня ребята играли правильно, и я считаю, что нашим болельщикам они доставили большое удовольствие, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Очень хорошо играли в пас, комбинировали, великолепные голы забили. Все ушли в небольшой отпуск в хорошем настроении, поэтому мы рады, продолжаем погоню. Мы следим не только за матчами "Зенита", но и вообще за всеми.

Реально ли обойти "Зенит"? Это сложный вопрос. На сегодняшний день я доволен своей командой. Во-первых, хорошая ситуация в раздевалке. Чем больше играем, тем лучше и лучше становятся игроки.

Нужна ли "Локомотиву" пауза? Они же есть, поэтому говорить об этом бессмысленно. Накопились травмы. Время играет на нас, потому что Чорлука может выйти, надеемся на Ари. Они бы нам очень помогли.

Эдер? Динамика есть у всех игроков. Если все играют лучше, то, естественно, и он не может отставать. Я доволен всеми. Сегодня получил удовольствие.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"