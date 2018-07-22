Юрий Семин: "Крыховяк? Могу говорить, когда увижу его на тренировке"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать информацию о возможном переходе в его команду 28-летнего польского полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка. По данным французских СМИ, сделка между московским и парижским клубами близка к завершению.

– Могу говорить только тогда, когда игрок появится на тренировке, – заметил Семин. (Арман МКРТЧЯН)

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Вест Бромвич" на правах аренды. В английской премьер-лиге он провел 27 матчей, отдав две голевые передачи.

Таблица переходов РПЛ //

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