Юрий Семин: "К Дзюбе отношусь потрясающе, но он игрок "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победного матча 8-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:1) рассказал об арендованном португальском нападающем Эдере, а также оценил способности Артема Дзюбы.

– "Локо" взял в аренду Эдера. Нужен ли команде еще и Дзюба?

– У меня к Дзюбе потрясающее отношение. Он должен играть на чемпионате мира. И он, я думаю, будет там играть. Но это игрок "Зенита", и я не имею права о нем говорить. Но вообще сильный нападающий лишним для нас не будет.

– А сам Эдер – сильный форвард?

– Одно дело, быть хорошим игроком вчера. Другое – сегодня. Человек приезжает в новую для себя страну, нужна адаптация. Надеюсь, все будет хорошо.