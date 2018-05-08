11:37 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин - болельщикам: "Это наша общая победа, мы все ее заслужили!"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу сезона. Железнодорожники завоевали чемпионский титул за тур до завершения премьер-лиги, обыграв "Зенит" (1:0).

– Мы – чемпионы! Мы – лучше всех! Мы – это не только команда, не только 11 игроков, а тысячи, десятки и сотни тысяч! – написал в своем Инстаграме Семин. – И вы приходили на стадион, верили в нас, гнали команду вперед. Это наша общая победа, мы все ее заслужили! Спасибо, без вас чемпионство было бы невозможно.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (1)
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genry2012

Ваша, Палыч! Ваша!

13:18

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