Юрий Семин - болельщикам: "Это наша общая победа, мы все ее заслужили!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу сезона. Железнодорожники завоевали чемпионский титул за тур до завершения премьер-лиги, обыграв "Зенит" (1:0).

– Мы – чемпионы! Мы – лучше всех! Мы – это не только команда, не только 11 игроков, а тысячи, десятки и сотни тысяч! – написал в своем Инстаграме Семин. – И вы приходили на стадион, верили в нас, гнали команду вперед. Это наша общая победа, мы все ее заслужили! Спасибо, без вас чемпионство было бы невозможно.