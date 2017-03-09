Юрий Семин: "Алексей Миранчук правильно понял ситуацию, и пока у него все получается"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что молодые игроки, которые постоянно работают с первой командой, составляют хорошую конкуренцию для других ребят. Также специалист отметил, что полузащитник Алексей Миранчук выбросил из головы все, что не связано с футболом. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

– Сегодня Амир Натхо занимался с первой командой. Он постоянно тренируется с основой?

– Да, они с Галаджаном постоянно работают с первой командой и составляют хорошую конкуренцию для других ребят, – сказал Семин.

– Насколько сложно было поддержать психологическое состояние Алексея Миранчука и подвести его в тонусе к старту сезона, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг него?

– Он – молодец в этом плане. Алексей правильно понял: то, что не касается футбола, нужно отбрасывать. Есть много потусторонних вещей, которые мешают молодым игрокам, да и тренеру. Если я буду обращать внимание на любое высказывание, критику, то мне некогда будет заниматься командой. Я об этом также сказал Миранчуку, чтобы он отбросил все, что есть. Сказал: "У тебя есть футбол, есть завтрашний день, когда ты должен хорошо потренироваться, через два дня выйти и хорошо сыграть, и тогда у тебя пойдет". Пока все получается, а дальше посмотрим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)