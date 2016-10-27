Юрий Никифоров: "Мнение, что Слуцкий себя изжил, - мнение идиотов"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Никифоров выразил уверенность, что Леонид Слуцкий еще сможет принести немало пользы во главе ЦСКА. Во время матча 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) фанаты армейцев вывесили баннер с оскорблениями специалиста.

- Я сказал бы, что мнение о том, что Слуцкий себя изжил, – это мнение идиотов, - цитирует "Р-Спорт" Никифорова. - На данный момент Леонид Слуцкий – это один из наших лучших, ведущих тренеров на протяжении всех тех лет, что он является главным тренером команды ЦСКА.

Все эти высказывания в СМИ и от болельщиков, я думаю, что Слуцкий не обращает на них внимания, он очень толковый человек. Он доказал в футболе, что психологически хорошо упакован. Возможно, у него есть осадок от того, что фанаты вывешивают и некомпетентные люди говорят в прессе, но в профессиональном плане, я думаю, он очень стабильный.

В 12-м туре ЦСКА встретится со "Спартаком". Игра состоится 29 октября.