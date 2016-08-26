Юрий Лайзанс: "Паршивлюк в "Краснодаре"? Не слышал об этом"

Селекционер "Краснодара" Юрий Лайзанс, представлявший клуб на жеребьевке группового турнира Лиги Европы, отметил, что пока рано говорить о новых приобретениях "быков". По информации "СЭ", в Краснодар переберется защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк, но Лайзанс признался, что ничего не знает об этом трансфере, передает из Монте-Карло спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ.

– Осталось несколько дней до завершения трансферного периода. Кто покинет команду, и кто может ее пополнить?

– Как уже сообщалось, ушел Сигурдссон, уходит Страндберг. По поводу того, кто придет, точной информации пока нет. Все в стадии переговоров.

– В пятницу пошли слухи, что в "Краснодар" перейдет Паршивлюк.

– Не знаю об этом. Я на жеребьевке – последних новостей у меня нет.

Паршивлюк продолжит карьеру в "Краснодаре"