Паршивлюк продолжит карьеру в "Краснодаре"

По информации "СЭ", защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк перешел в "Краснодар". 27-летний игрок, лишь на этой неделе вернувшийся в основной состав красно-белых, начал нынешний сезон в ФНЛ. По решению бывшего главного тренера московского клуба Дмитрия Аленичева, Паршивлюк перед началом сезона был отправлен в "Спартак-2". Как тогда объяснил наставник, он не нуждался в услугах защитника. Сам футболист недавно отмечал, что хотел бы остаться в родной команде, но решение - за новым главным тренером, которым позже был назначен Массимо Каррера.

Напомним, что Паршивлюк является воспитанником "Спартака" и всю свою карьеру провел в этом клубе. За первую команду на его счету 148 матчей, в которых он забил три гола.