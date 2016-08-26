Паршивлюк продолжит карьеру в "Краснодаре"

По информации "СЭ", защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк перешел в "Краснодар". 27-летний игрок, лишь на этой неделе вернувшийся в основной состав красно-белых, начал нынешний сезон в ФНЛ. По решению бывшего главного тренера московского клуба Дмитрия Аленичева, Паршивлюк перед началом сезона был отправлен в "Спартак-2". Как тогда объяснил наставник, он не нуждался в услугах защитника. Сам футболист недавно отмечал, что хотел бы остаться в родной команде, но решение - за новым главным тренером, которым позже был назначен Массимо Каррера.
Напомним, что Паршивлюк является воспитанником "Спартака" и всю свою карьеру провел в этом клубе. За первую команду на его счету 148 матчей, в которых он забил три гола.
AESt_SM
Однозначно усиление.... Для Спартака...
16:10
Jean4
Не понимаю только одного в этой ситуации, зачем продавать игроков в клуб конкурент?
15:59
Valdemarson
А ещё Сквернюка ему в пару...
15:46
МачоМэн
ну я ХЗ... Может утка
15:40
Гаттузо зол!
Опарыш Краснодар не усилит.
15:39
xueks
не надо пожалста, а то мы точно ниже пищевика закончим
15:31
Излучение Промкооперации и Пищев
сколько фолов последней надежды не свистнули ему судьи... как он рукой снял мяч с головы Полоза, которому в пустые ворота оставалось забить, а судья "не заметил"... в Краснодаре хрен у него такое прокатит...
15:27
GOLDENPRIDE
спартак не настолько богат, чтобы разбрасываться такими ценными игроками.
15:18
shms
стадо баранов осталось без своей паршивой овцы
15:17
Smirnoff26
Хороший вариант. Плюс Лига Европы
15:13
Лохматый
Нннннуууу.... Пусть попробует. Может там восстановит свой уровень.
15:08