14:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Паршивлюк продолжит карьеру в "Краснодаре"

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По информации "СЭ", защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк перешел в "Краснодар". 27-летний игрок, лишь на этой неделе вернувшийся в основной состав красно-белых, начал нынешний сезон в ФНЛ. По решению бывшего главного тренера московского клуба Дмитрия Аленичева, Паршивлюк перед началом сезона был отправлен в "Спартак-2". Как тогда объяснил наставник, он не нуждался в услугах защитника. Сам футболист недавно отмечал, что хотел бы остаться в родной команде, но решение - за новым главным тренером, которым позже был назначен Массимо Каррера.

Напомним, что Паршивлюк является воспитанником "Спартака" и всю свою карьеру провел в этом клубе. За первую команду на его счету 148 матчей, в которых он забил три гола.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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AESt_SM

Однозначно усиление.... Для Спартака...

16:10

Jean4

Не понимаю только одного в этой ситуации, зачем продавать игроков в клуб конкурент?

15:59

Valdemarson

А ещё Сквернюка ему в пару...

15:46

МачоМэн

ну я ХЗ... Может утка

15:40

Гаттузо зол!

Опарыш Краснодар не усилит.

15:39

xueks

не надо пожалста, а то мы точно ниже пищевика закончим

15:31

Излучение Промкооперации и Пищев

сколько фолов последней надежды не свистнули ему судьи... как он рукой снял мяч с головы Полоза, которому в пустые ворота оставалось забить, а судья "не заметил"... в Краснодаре хрен у него такое прокатит...

15:27

GOLDENPRIDE

спартак не настолько богат, чтобы разбрасываться такими ценными игроками.

15:18

shms

стадо баранов осталось без своей паршивой овцы

15:17

Smirnoff26

Хороший вариант. Плюс Лига Европы

15:13

Лохматый

Нннннуууу.... Пусть попробует. Может там восстановит свой уровень.

15:08

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