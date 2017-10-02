Юрий Калитвинцев: "Тревожит, что у Соу не просто ушиб, а что-то серьезное"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что обеспокоен травмой полузащитника Самба Соу. Специалист считает его важным игроком для столичного клуба и не знает, как изменилась бы игра, если бы он не получил травму.

– Первое, что бросилось в глаза – робко начали, – сказал официальному YouTube-каналу "Динамо" Калитвинцев. – Мы так начали, или нас заставил соперник – разберемся. Естественно, пропуская мячи приходится менять план. Во втором тайме стали агрессивнее играть впереди, были моменты, естественно, оголили тылы. Это нормально, искали счастья у чужих ворот. Могли как пропустить, так и забить. Немножко не по-нашему сценарию пошло. Сейчас будет пауза, мы сядем и разберемся. Разберемся командой, у меня паузы не будет, я этим займусь чуть раньше.

Травма Соу? Не стал бы искать сослагательных, футбол такое не любит. Да, он системообразующий игрок, естественно, да, мы готовились к этой игре, как и к остальным. У нас было достаточно времени, наигрывался стартовый состав, были взаимосвязи. С уходом Соу этого все немного нарушилось. тем не менее, очень здорово, на мой взгляд, вышел Зотов. В борьбе участвовал. Что было бы, если бы Соу не ушел – можно только догадываться. Тревожит, что там не просто ушиб, а что-то более серьезное. Но это нам скажут позже.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"