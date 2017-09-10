Юрий Калитвинцев: "Не надо стесняться: для нас ничья с "Зенитом" сродни победе"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что его команда не выходила на встречу отбиваться. Он также добавил, что остался доволен игрой в обороне и переходом в атаку.

– Мы отдавали себе отчет, с кем играем, – сказал Калитвинцев. – "Зенит" – лидер чемпионата. И построили игру соответствующим образом. Ни в коем случае не выходили отбиваться. Пытались и довольно успешно затягивали соперника на свою половину. Насытили оборону, но использовали оперативный простор впереди, доходили до чужой штрафной. Правда, во втором тайме давление "Зенита" увеличилось, и нам уже не давали отвечать атаками.

Игрой в обороне я доволен, переходом в атаку тоже. Да, мы сыграли вничью, но не будем стесняться: этот результат сродни победе. Поздравил ребят. От первой до последней минуты они играли очень собранно, чего прежде не хватало. Самопожертвование и терпение принесли результат, который на сегодня стоит признать для нас успешным.

– Но как быть с атакой? "Динамо" давно не забивает.

– То же, что с обороной. Работать и улучшать. На тренировках неплохо получается, но тут нужно помнить об уровне сопротивления.

– Какая была задача у Вандерсона, который почти не бежал в атаку, выйдя на замену?

– Он должен был цепляться за мяч. Что и делал. Скорости сумасшедшей у него нет, зато через него можно было цепляться. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"