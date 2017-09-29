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20:25 | Футбол — РФПЛ

Юрий Газинский: "У "Краснодара" ничего не получается. Снова пропустили со стандарта"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" отметил, что краснодарцы пропустили гол со стандарта. Его забил Лука Джорджевич после подачи со штрафного. Отметим, этот мяч стал первым для команды из Тулы в истории противостояний. 

- У нас ничего не получается, - сказал Газинский во флеш-интервью. - В наших действиях много брака, не можем выйти из-под прессинга. Снова пропустили со стандарта. Не создали ничего у ворот "Арсенала".

Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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_Я_против_Астротерфа_

жаль Смолова, зря он остался(((,а мог бы в Л.Ч играть!!!

20:30