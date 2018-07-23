Юрий Гаврилов - о Головине: "Порой лучше остаться в России и зарабатывать себе имя дальше"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов - о полузащитнике ЦСКА Александре Головине. Он считает, что хавбеку, возможно, стоит остаться в России.

- Когда человек уже действительно проявил себя на высоком уровне и на слуху, то, конечно, за ним уже гоняются топовые клубы. Вот, допустим, если Марселу уйдет из "Реала" в другой топ-клуб – это одно: это состоявшийся игрок, показал себя в испанском чемпионате, поэтому здесь ошибок не будет. А в случае Головина ясности нет. Надо взвесить все "за" и "против". Нет гарантий, что да, он точно будет играть там. Много зависит от того, в какую команду ты едешь, кто играет там на твоей позиции, выдержишь конкуренцию или нет. В "Манчестер Сити", допустим, пойдешь, ты там выступать не сможешь, потому что там на поле такие "звери" играют! Так что порой лучше остаться здесь и зарабатывать себе имя дальше.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Головина являются "Монако" и "Челси".

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