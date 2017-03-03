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Юрий Белоус: "Дайте Геркусу время"

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Бывший советник президента "Локомотива" и вице-президент по аналитической работе и спорту Юрий Белоус выразил мнение, что президенту клуба Илье Геркусу нужно дать время, чтобы освоиться в клубе. Геркус занял должность президента летом 2016 года.  

- Трансферы Геркуса вас не удивляют? Как можно было, например, потерять Самедова? Или эта затянувшаяся история с Миранчуком?

– Давайте сделаем так. Геркус – молодой руководитель. Ему нужно дать время. Раз его назначили акционеры – значит, чем-то руководствовались. Теперь нужно подождать до конца сезона и посмотреть, во что выльется этот кадровый ход. Пока я не готов давать оценку Геркусу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Белоуса

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