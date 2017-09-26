Юрий Баскаков: "Двигательная активность Мешкова в матче "Спартак" - "Анжи" была не на высшем уровне"

Инспектор ДСИ РФС Юрий Баскаков раскритиковал главного арбитра матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" Виталия Мешкова за недостаток движения. Также он отметил, что в матче между "Динамо" и ЦСКА справедливо не был назначен пенальти, когда упал в штрафной Алан Дзагоев.

– В моменте с падением в штрафной мне трудно судить было ли нарушение, повторов недостаточно, – сказал в эфире телепередачи "Свисток". – Когда я не понимаю, то лучше промолчу. Но, конечно, двигательная активность арбитра была не на высшем уровне в этой встрече.

Момент в матче "Динамо" – ЦСКА не похож на этот. Дзагоев почувствовал руки и упал, но никакого толчка и нарушения не было. Но сравнивать эти моменты не совсем корректно.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"