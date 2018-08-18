Яка Бийол: "ЦСКА будет прибавлять с каждый матчем"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил надежду, что у команды больше не будет проблем с тем, чтобы забивать мячи, как это было в первых турах.

- Очень надеюсь, что у нас больше не будет проблем с тем, чтобы забивать мячи, как это было в первых матчах, - сказал Бийол. - Сегодня была тяжелая встреча, мы первыми забили, игра немного усложнилась. Потом случилось удаление, после чего мы смогли забить еще два мяча и спокойно довели встречу до победы.

- Видели эпизод с удалением Григалавы? Куда попал мяч?

- Видео пока не смотрел, но с поля показалось, что мяч попал в руку. Поэтому, наверное, это действительно была красная карточка. Надо посмотреть повтор.

- Можно сказать, что от тура к туру команда прибавляет?

- Да, конечно. С каждым следующим матчем мы будем прибавлять. У нас появляются новые футболисты, пришел Влашич, который сегодня очень хорошо сыграл и Эрнандес, который набрал великолепную форму по сравнению с первыми турами. Тогда он был не совсем готов. Сейчас он уже набрал форму, и мы складываемся, как мозаика в единое целое. С каждым следующим матчем мы будем прибавлять. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)