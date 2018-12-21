"Я страдал, что не попал на ЧМ-2018. Мне надо было дать шанс – я заслужил!". Глушаков прокомментировал пропуск турнира

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков​ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" выразил мнение, что его незаслуженно не включили заявку сборной России на ЧМ-2018 года. 31-летний хавбек считает, что ему нужно было дать шанс.

– Пропуск ЧМ-2018? Зачем лукавить – я страдал, что не попал на чемпионат мира в России по футболу. Считаю, что мне надо было дать шанс – я его заслужил! До турнира было три недели. Тренерский штаб выбрал тех игроков, что поделать. Но кошки скребут на душе. Всегда готов вернуться в сборную Росси и играть, – сказал Глушаков в эфире программы Малахова.