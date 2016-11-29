Выбери лучшего футболиста 2016 года!

В конце года "СЭ" по традиции выбирает лучшего футболиста России. Выборы игрока-2016 пройдут в несколько этапов – сначала его определят читатели "СЭ", затем журналисты нашего Издательского дома, а потом тренеры и менеджеры клубов. Во вторник стартовал первый этап голосования - среди болельщиков. Кто, на ваш взгляд, был лучшим футболистом уходящего года?