Выбери лучшего футболиста 2016 года!

В конце года "СЭ" по традиции выбирает лучшего футболиста России. Выборы игрока-2016 пройдут в несколько этапов – сначала его определят читатели "СЭ", затем журналисты нашего Издательского дома, а потом тренеры и менеджеры клубов. Во вторник стартовал первый этап голосования - среди болельщиков. Кто, на ваш взгляд, был лучшим футболистом уходящего года?
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Dolphin75 Пятое место в чемпионате и вылет от киприотов - достижения Глушакова и Промеса в 2016 году. Так на минуточку. ********* Пингвиныч, какое пятое место? ))))) Ты читать умеешь, а размышлять не очень, это я уже давно понял )) Ты, дурик, считай весну прошлого чемпа и весь этот. И кУРкулятор не забудь, а то ты насчитаешь )) А Глушаков, кстати, единственный за кого на Евро стыдно не было. ____________ Привет, Мич, пинг - сапог, они все пьянчужки !
14:18
Митяй Антибомж
Dolphin75 А Сердар Баварию хлобучил)) ********** И красные и желтые карточки получал в самый неподходящий момент. И по весне чемпионство конюшне проиграл. Плюс играл не всегда и был нестабилен.
14:17
blue-white!
Делать голосование на Спартак-экспрессе и предлагать в качестве вариантов Спартаковцев, по-моему не правильно...)))
14:16
PAPAZOL_
Зобнин
14:16
Митяй Антибомж
Dolphin75 Пятое место в чемпионате и вылет от киприотов - достижения Глушакова и Промеса в 2016 году. Так на минуточку. ********* Пингвиныч, какое пятое место? ))))) Ты читать умеешь, а размышлять не очень, это я уже давно понял )) Ты, дурик, считай весну прошлого чемпа и весь этот. И кУРкулятор не забудь, а то ты насчитаешь )) А Глушаков, кстати, единственный за кого на Евро стыдно не было.
14:15
niik27772
vasiunchik а ты что здесь делаешь ? нечего в компе сидеть, иди работай, приноси пользу стране, быстро.
14:13
vasiunchik
Игроки Спартака что здесь делают?!!! Ростов, Краснодар и Зенит в Европе хотя бы пользу приносят, а эти в общую копилку никакой пользы не несут!!! Только зря им место дали от страны!!! Объективно Федя Смолов лучший в этом году! Глаза раскройте!
14:01
King's Bounty IIII
Ростовчан больше всех :) Азмун конечно !
14:00
armi
izorkin Я бы отметил Дмитрия Комбарова, но его тут нет. 13:11 ........................................................................................................................................ Он НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН !!!!!!!! Ты бы еще его братца назвал. Тоже ведь нигде нет.
13:57
spetrov
Объективно говоря, лучше Акинфеева не было.
13:42
Dolphin75
А Сердар Баварию хлобучил))
13:37
Dolphin75
Мить, когда мнение сводится к "дырище", "бревну", "бомжам", "наркомании" .... Это не мнение, это и есть какашки. Чтобы проголосовать, их вытаскивать из труселей совсем не обязательно. Даже на форуме, Мить.
13:35
shpasic
а где вариант "Ерёменко"?
13:33
Dolphin75
Пятое место в чемпионате и вылет от киприотов - достижения Глушакова и Промеса в 2016 году. Так на минуточку.
13:33
Митяй Антибомж
Пинг, это не какашки, а, скажем так, мысли вслух. Форум, если что, для того и существует, чтобы общаться и/или выражать своё мнение.
13:31
Разбанен досрочно
за все текущее десятилетие лучше Халка никого не было в этом болоте и не будет. всякие дзюбы и промясы ему только трусы его необъемные стирать сгодятся.
13:31
Dolphin75
Митрюндель, а ты для кого исповедь свою начирикал?)) Выбрал, и молодец - какашки зачем выложил?))
13:24
serzheo
Спартак не играет в Европе, что они вообще делают в этом списке?
13:23
Митяй Антибомж
А вообще выбор сложный. Несмотря на мою "любовь" к бомжам, я бы может быть тыкнул - Халк, но он давно ушёл. Хорош Жулик, но он недавно пришёл и уже успел немного подсдуться. Коней как вариант вообще не рассматриваю, ибо про взятки, договорняки и подкупы судей известно давно, а теперь ещё и наркомания. Из оставшихся многие были нестабильны, как то Самедов, Азмун... Вратари, при всём уважении к Реброву и Сосику, на роль прямо уж лучших ну никак не тянут. Бревно по определению не может быть лучшим. Сигурдссон и Полоз сероваты, не дотягивают пока. Остаются Нобоа, Глушаков, Смолов и Промес. Из них и выбирал, в общем ))
13:16
izorkin
Я бы отметил Дмитрия Комбарова, но его тут нет.
13:11
I6I
Русский, в ФНЛ есть таланты, о которых знаешь только ты?
13:05
Митяй Антибомж
Что в этом списке делает Дырища? ))
13:04
Flamenco
Деятелям науки и техники! Лучшего футболиста нужно выбирать с учетом выступления команд в Евро кубках Выбирайте ЦСКА, РОСТОВ, ЗЕНИТ и КРАСНОДАР !!! Так, что Промес и другие Спартак-овцы вне игры....
13:03
grimbo
Так то Промес, но чёт он подсел под конец. Из-за травмы наверное.
12:58
shpasic
такой выбор, такой выбор, тут и рекордсмен-сухарян, и Тор, и похороны!
12:56