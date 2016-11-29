12:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбери лучшего футболиста 2016 года!

Игорь АКИНФЕЕВ, Квинси ПРОМЕС, Артем ДЗЮБА и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ, Квинси ПРОМЕС, Артем ДЗЮБА и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ"
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В конце года "СЭ" по традиции выбирает лучшего футболиста России. Выборы игрока-2016 пройдут в несколько этапов – сначала его определят читатели "СЭ", затем журналисты нашего Издательского дома, а потом тренеры и менеджеры клубов. Во вторник стартовал первый этап голосования - среди болельщиков. Кто, на ваш взгляд, был лучшим футболистом уходящего года?

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КОММЕНТАРИИ (25)
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King's Bounty IIII

Митяй Антибомж Dolphin75 Пятое место в чемпионате и вылет от киприотов - достижения Глушакова и Промеса в 2016 году. Так на минуточку. ********* Пингвиныч, какое пятое место? ))))) Ты читать умеешь, а размышлять не очень, это я уже давно понял )) Ты, дурик, считай весну прошлого чемпа и весь этот. И кУРкулятор не забудь, а то ты насчитаешь )) А Глушаков, кстати, единственный за кого на Евро стыдно не было. ____________ Привет, Мич, пинг - сапог, они все пьянчужки !

14:18

Митяй Антибомж

Dolphin75 А Сердар Баварию хлобучил)) ********** И красные и желтые карточки получал в самый неподходящий момент. И по весне чемпионство конюшне проиграл. Плюс играл не всегда и был нестабилен.

14:17

blue-white!

Делать голосование на Спартак-экспрессе и предлагать в качестве вариантов Спартаковцев, по-моему не правильно...)))

14:16

PAPAZOL_

Зобнин

14:16

Митяй Антибомж

Dolphin75 Пятое место в чемпионате и вылет от киприотов - достижения Глушакова и Промеса в 2016 году. Так на минуточку. ********* Пингвиныч, какое пятое место? ))))) Ты читать умеешь, а размышлять не очень, это я уже давно понял )) Ты, дурик, считай весну прошлого чемпа и весь этот. И кУРкулятор не забудь, а то ты насчитаешь )) А Глушаков, кстати, единственный за кого на Евро стыдно не было.

14:15

niik27772

vasiunchik а ты что здесь делаешь ? нечего в компе сидеть, иди работай, приноси пользу стране, быстро.

14:13

vasiunchik

Игроки Спартака что здесь делают?!!! Ростов, Краснодар и Зенит в Европе хотя бы пользу приносят, а эти в общую копилку никакой пользы не несут!!! Только зря им место дали от страны!!! Объективно Федя Смолов лучший в этом году! Глаза раскройте!

14:01

King's Bounty IIII

Ростовчан больше всех :) Азмун конечно !

14:00

armi

izorkin Я бы отметил Дмитрия Комбарова, но его тут нет. 13:11 ........................................................................................................................................ Он НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН !!!!!!!! Ты бы еще его братца назвал. Тоже ведь нигде нет.

13:57

spetrov

Объективно говоря, лучше Акинфеева не было.

13:42

Dolphin75

А Сердар Баварию хлобучил))

13:37

Dolphin75

Мить, когда мнение сводится к "дырище", "бревну", "бомжам", "наркомании" .... Это не мнение, это и есть какашки. Чтобы проголосовать, их вытаскивать из труселей совсем не обязательно. Даже на форуме, Мить.

13:35

shpasic

а где вариант "Ерёменко"?

13:33

Dolphin75

Пятое место в чемпионате и вылет от киприотов - достижения Глушакова и Промеса в 2016 году. Так на минуточку.

13:33

Митяй Антибомж

Пинг, это не какашки, а, скажем так, мысли вслух. Форум, если что, для того и существует, чтобы общаться и/или выражать своё мнение.

13:31

Разбанен досрочно

за все текущее десятилетие лучше Халка никого не было в этом болоте и не будет. всякие дзюбы и промясы ему только трусы его необъемные стирать сгодятся.

13:31

Dolphin75

Митрюндель, а ты для кого исповедь свою начирикал?)) Выбрал, и молодец - какашки зачем выложил?))

13:24

serzheo

Спартак не играет в Европе, что они вообще делают в этом списке?

13:23

Митяй Антибомж

А вообще выбор сложный. Несмотря на мою "любовь" к бомжам, я бы может быть тыкнул - Халк, но он давно ушёл. Хорош Жулик, но он недавно пришёл и уже успел немного подсдуться. Коней как вариант вообще не рассматриваю, ибо про взятки, договорняки и подкупы судей известно давно, а теперь ещё и наркомания. Из оставшихся многие были нестабильны, как то Самедов, Азмун... Вратари, при всём уважении к Реброву и Сосику, на роль прямо уж лучших ну никак не тянут. Бревно по определению не может быть лучшим. Сигурдссон и Полоз сероваты, не дотягивают пока. Остаются Нобоа, Глушаков, Смолов и Промес. Из них и выбирал, в общем ))

13:16

izorkin

Я бы отметил Дмитрия Комбарова, но его тут нет.

13:11

I6I

Русский, в ФНЛ есть таланты, о которых знаешь только ты?

13:05

Митяй Антибомж

Что в этом списке делает Дырища? ))

13:04

Flamenco

Деятелям науки и техники! Лучшего футболиста нужно выбирать с учетом выступления команд в Евро кубках Выбирайте ЦСКА, РОСТОВ, ЗЕНИТ и КРАСНОДАР !!! Так, что Промес и другие Спартак-овцы вне игры....

13:03

grimbo

Так то Промес, но чёт он подсел под конец. Из-за травмы наверное.

12:58

shpasic

такой выбор, такой выбор, тут и рекордсмен-сухарян, и Тор, и похороны!

12:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ