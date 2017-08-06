Вячеслав Подберезкин: "Краснодар" как можно скорее должен сравнять счет с "Уралом"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин в перерыве матча 4-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что тяжело взломать оборону соперника. Хавбек подчеркнул, что "быки" должны искать свои моменты у чужих ворот.

– Нужно забить, делать больше передач в атаку, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Подберезкин. – Мы владеем мячом, соперник играет на контратаках и имел несколько опасных эпизодов. Нужно продолжать искать моменты у их ворот и забить как можно скорее, иначе будет тяжело.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"