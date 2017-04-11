Вячеслав Колосков: "Главным конкурентом "Спартака" является ЦСКА"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что на данный момент рано говорить о победе "Спартака" в чемпионате России, и отметил, что ЦСКА может составить красно-белым конкуренцию в борьбе за золотые медали. "Спартак" лидирует в таблице, набрав 51 очко, "Зенит" и ЦСКА отстают на восемь очков.
– Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для "Зенита", особенно для ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек "Спартака" составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса. Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к "Спартаку", который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что "Спартак" станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом "Спартака" является ЦСКА.
echo2011
Для "Спартака" главным конкурентом является сам "Спартак",от которого всё время ждут,что он" посыпется". Если бы такой отрыв имел ЦСКА или "Зенит",то никто не стал бы сомневаться в чемпионстве лидера.
11:50