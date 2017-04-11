Вячеслав Колосков: "Главным конкурентом "Спартака" является ЦСКА"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что на данный момент рано говорить о победе "Спартака" в чемпионате России, и отметил, что ЦСКА может составить красно-белым конкуренцию в борьбе за золотые медали. "Спартак" лидирует в таблице, набрав 51 очко, "Зенит" и ЦСКА отстают на восемь очков.

– Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для "Зенита", особенно для ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек "Спартака" составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса. Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к "Спартаку", который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что "Спартак" станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом "Спартака" является ЦСКА.