"Вы меня уже начинаете пугать". Как проходили съемки Дзюбы для мужского журнала

Пресс-служба "Зенита" поделилась роликом со съемок форварда Артема Дзюбы для Men's Health. Нападающий сборной России снялся для обложки мужского журнала.

В сборную России на сентябрьские матчи против Турции (в Лиге наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехией (контрольная игра, 10 сентября, Ростов-на-Дону) оказались не вызваны (полный список – здесь) капитан и два вице-капитана национальной команды на чемпионате мира-2018 и двух последних лет – Игорь Акинфеев, Федор Смолов и Александр Самедов.

"Вы начинаете меня пугать": "Зенит-ТВ" показывает бэкстейдж съемки Артема Дзюбы для обложки журнала @MensHealthRus pic.twitter.com/O1TLiRnHQw – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 28 августа 2018 г.

Дзюба – самый опытный в составе сборной России. Но у него есть конкурент