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"Вы меня уже начинаете пугать". Как проходили съемки Дзюбы для мужского журнала


Пресс-служба "Зенита" поделилась роликом со съемок форварда Артема Дзюбы для Men's Health. Нападающий сборной России снялся для обложки мужского журнала.

В сборную России на сентябрьские матчи против Турции (в Лиге наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехией (контрольная игра, 10 сентября, Ростов-на-Дону) оказались не вызваны (полный список – здесь) капитан и два вице-капитана национальной команды на чемпионате мира-2018 и двух последних лет – Игорь Акинфеев, Федор Смолов и Александр Самедов.

Дзюба – самый опытный в составе сборной России. Но у него есть конкурент

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