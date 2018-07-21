Вслед за Белоруковым "Анжи" подписал Рабиу

"Анжи" на официальном сайте объявил о переходе 28-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Рабиу.
Игрок находится в расположении клуба с самого начала предсезонной подготовки и прошел сбор в Кисловодске.
С 2013 по 2016 год хавбек выступал за "Кубань", приняв участие в 51 матче и забив один гол.
В 2016 году Рабиу уже сотрудничал с "Анжи", но травма и длительная реабилитация не позволили ему выступить в составе команды.
Ранее в махачкалинский клуб перешел защитник Дмитрий Белоруков.
Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/mohammed_rabiu_podpisal_kontrakt_s_anji210718/