Все игроки "Спартака" смотрели бой Хабиба и Конора, а Ханни нет. И вот почему

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью пресс-службе клуба рассказал, почему не смотрел главный бой UFC 229 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Он объяснил, что еще не привык к смене часовых поясов.

– Интересно, что в Красноярске довольно большая разница по времени с Москвой. На 4 часа больше. Мы играли в 15:30, а в Москве было 11:30. Не привык к смене часовых поясов. Это было необычно для меня. Например, все игроки посмотрели бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а я – нет, потому что не знал о разнице во времени.

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