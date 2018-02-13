15:00 | Футбол — РФПЛ

Вратарь "Рубина" перешел в "Енисей"

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"Енисей" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем "Рубина" Юрием Нестеренко. Срок соглашения между 26-летним голкипером и красноярцами, а также финансовые условия сделки не разглашаются.

Первым профессиональным клубом Нестеренко был "Краснодар-2000", из которого он в 2010 году перешел в "Рубин". За основной состав казанцев за все это время он провел 9 матчей, трижды сыграв "на ноль". Помимо этого, вратарь играл за "Рубин-2", а также на правах аренды выступал за "Нефтехимик".

Дополнительная информация

https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2018/02/13/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гелендваген Бердыева

Главное практика, а после Рубина куда хочешь возьмут.

20:12

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