Вратарь "Рубина" перешел в "Енисей"

"Енисей" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем "Рубина" Юрием Нестеренко. Срок соглашения между 26-летним голкипером и красноярцами, а также финансовые условия сделки не разглашаются.

Первым профессиональным клубом Нестеренко был "Краснодар-2000", из которого он в 2010 году перешел в "Рубин". За основной состав казанцев за все это время он провел 9 матчей, трижды сыграв "на ноль". Помимо этого, вратарь играл за "Рубин-2", а также на правах аренды выступал за "Нефтехимик".