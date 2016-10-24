Вопрос финансирования "Томи" решится в ноябре

Вопрос с финансированием "Томи" в нынешнем сезоне будет решен в первой половине ноября. Об этом сообщил губернатор Томской области, президент клуба Сергей Жвачкин.

- Ситуация сложная, но играть надо. Год непростой, но в первой половине ноября будет окончательно ясен вопрос по финансированию - на этот и следующий год, у меня со спонсорами такая договоренность, - цитирует ТАСС Жвачкина. - Все, что можно сделать, мы делаем, уже значительные суммы заняли. Надо выбирать главное - куда деньги направлять; руководство клуба тоже должно решать задачи, а не просто сидеть и просить миллиончик.

Отметим, что в этом году "Томь" столкнулась с финансовыми сложностями, в том числе после того, как клуб годом ранее покинул один из двух крупных спонсоров. На прошлой неделе судебные приставы арестовали административно-бытовой корпус здания, принадлежащего футбольному клубу, в связи с задолженностью по налоговым платежам в размере 39 миллионов рублей. Ранее гендиректор "Томи" Руслан Киселев сообщал, что у клуба имеется четырехмесячная задолженность по зарплате, которую обещали погасить в ноябре.



