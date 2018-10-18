Властимил Петржела: "То, что сделали Кокорин и Мамаев – катастрофа. Их надо наказать"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела на спортивном бизнес-форуме Sport Leaders Global Forum, в настоящий момент проходящем в Санкт-Петербурге, прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Мне стало плохо, когда я узнал о произошедшем, – сказал Петржела. – Как могут так вести себя игроки, выступающие в высшей лиге, особенно такие, как Кокорин и Мамаев. То, что они сделали – это катастрофа.

Нужно ли их посадить или отлучить от футбола? Отлучать от футбола бессмысленно, но наказать их нужно. Если их сейчас отпустят, это будет знак для остальных, что все можно. (Егор Бычков)

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они подали прошения о переводе под домашний арест.

По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн