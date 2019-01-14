Владислав Радимов: "Спартак" тоже способен ввязаться в гонку за золото. Если решит проблему с лайками"

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" назвал главных конкурентов питерцев в борьбе за чемпионство.

– Кто из конкурентов "Зенита" наиболее опасен?

– Все! ЦСКА прибавляет на глазах, хотя перед началом сезона я и представить не мог, что армейцы будут наверху. "Спартак" тоже способен ввязаться в гонку за золото. Если решит проблему с лайками. "Локомотив" не только сохранил чемпионский состав, но и взял трех классных игроков – Смолова, Крыховяка и Хеведеса. Такую команду недооценивать точно нельзя. Ну а "Краснодар" опасен тем, что почти не теряет очки с аутсайдерами. За счет поставленной игры и короткого паса щелкает эти клубы на раз-два. (Александр Кружков)

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