Владислав Радимов: "Сегодня "Зенит" устроил крутой праздник – чествование "золотого состава"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов опубликовал фотографию с Андреем Аршавиным и Вячеславом Малафеевым на матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0). Экс-футболисты сине-бело-голубых перед игрой на стадионе "Санкт-Петербург" приняли участие в церемонии чествования чемпионского состава.

"Эта троица простых и молодых ребят – сменовцы. Хоть мы и разного года призыва, но ноги наших побед именно из нее растут! Но это в сторону. Сегодня "Зенит" устроил крутой праздник – чествование "золотого состава". С которым десять лет назад "Зенит" впервые выиграл Чемпионат России! Собрали многих участников той команды – и это тоже круто, сто лет кого-то не видел! Прошли круг Почета и пообщались с Виражом.

Правда, на этом стадионе мы не играли никогда, это на Петровском знаем каждую ямку и царапину. Но воспоминаниям плевать на географию, они и здесь нахлынули, мешали игру смотреть – кстати, поздравляю с победой, 5-0! Короче, спасибо, "Зенит", вернули в то время и даже раньше. P.S. Шава, может проедем, как в детстве, одним автобусом в 473 школу? А потом пробежим по тоннелю – и на поле Петровского, в начало игры и зрительский гул, до мурашек?", – написал Радимов.