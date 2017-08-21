Владислав Радимов: "Даже когда Кокорин забил гол, "Амкар" не стал раскрываться"

Бывший капитан "Зенита", а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов после выездной победы над "Амкаром" в 7-м туре чемпионата России (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что сине-бело-голубым было тяжело вскрыть оборону пермяков. Также он сделал ацент на том, что хозяева не стали раскрываться даже после гола Александра Кокорина.

– И против "Утрехта", и против "Амкара" петербуржцы выглядели тяжеловато в атаке. Особенно на фоне недавних разгромов "Спартака" и "Ахмата". Что случилось?

– Думаю, это разные истории. Матч с "Утрехтом" нужно оставить за скобками – там двухраундовое противостояние, все решится во втором матче. А что касается "Амкара", – тяжело вскрывать оборону, в которой стоит десять человек. Даже когда Кокорин забил гол, пермяки не стали раскрываться. Они продолжили играть в свой футбол. "Зенит" даже не знал, что делать – вроде бы при счете 1:0 команда соперника должна раскрыться, но этого не происходило.

– Тем не менее во втором тайме "Зениту" удалось прибавить. По крайней мере у петербуржцев появились голевые моменты, которых не было в первой половине. За счет чего ожила атака?

– Думаю, привыкли к полю. Это удивительно, но со стороны показалось, что искусственный газон в Перми не лучшего качества. Зенитовцы стали лучше работать с мячом, задвигались. Голевая атака получилась очень стремительной, с пасом на третьего. Это поставило оборону "Амкара" в тупик. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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