Владислав Пантелеев: "Самая памятная игра - 3:2 с ЦСКА. Я тогда забил победный гол между ног вратарю"

Полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как попал в команду. Также игрок назвал свой самый памятный матч.

- Когда и как вы пришли в "Спартак"?

- Это было, получается, 11 лет назад. Приехал в "Спартак" на просмотр. У меня тетя жила в Сокольниках. Я поехал к ней, она меня приютила. И сразу пошел на тренировку. После третьей-четвертой тренировки меня уже взяли, сказали "приезжай, бери с собой документы". Я съездил домой, все взял и приехал в интернат, начал учиться со всеми и тренироваться.

- Когда вы ощутили себя настоящим спартаковцем?

- У нас в школе было посвящение, мы давали клятву. И нас награждали ветераны, игроки "Спартака", давали шарфы. Я помню, что мне шарф дал Егор Титов. Мне было приятно. И тогда я почувствовал, что я в "Спартаке", мечта моя сбылась.

- Какая игра для вас самая памятная?

- Когда обыграли ЦСКА со счетом 3:2, я тогда забил победный гол между ног вратарю.

- Вам как-то пришлось встать на ворота.

- Это курьезный момент. Кстати, в музее есть, в курьезных моментах. Когда мы были в музее, мы включали этот эпизод, я пересматривал его, улыбался, вспоминал. Тогда на воротах стоял Митрюшкин, ему сломали палец и его поменяли. Стоял Сухорученко, но его удалили. И тут я сразу ворвался, вспомнил навыки, которые у меня в детстве были. Сразу попросил футболку, почему-то мне захотелось.

Накануне, за день до игры, мы с Митрюшкиным смотрели, кто как бьет пенальти из штатный пенальтист. Я знал, куда он бьет. Но мне не хватило вратарского мастерства. Побежал почему-то за мячом, а надо было прыгнуть, и я бы, думаю, достал бы его.