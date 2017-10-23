Владислав Игнатьев: "Локомотив" может выигрывать в каждом матче"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что четыре победы подряд на старте сезоне придали команде уверенности в своих силах. Он также добавил, что никогда не боялся конкуренции с хавбеком Джефферсоном Фарфаном.

– Треть чемпионата позади, "Локомотив" идет на втором месте. Ожидали такой старт?

– Удачно начали первый отрезок. Четыре победы подряд, в числе которых важнейшая над ЦСКА, придали уверенности в своих силах, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Игнатьева. – Мы знаем, что можем выигрывать в каждом матче, а когда это подкрепляется реальными результатами, то желание побеждать и дальше только растет.

– Поменялись задачи на сезон? Или будете удовлетворены местом в пятерке?

– Сезон длинный, впереди еще очень много матчей. Я, честно говоря, не любитель загадывать и предполагать. Настраиваться нужно на каждый матч, каждую игру надо отрабатывать на 200 процентов.

– Фарфан – претендент на вашу "бровку". Не боитесь конкуренции?

– Никогда ее не боялся! Пока так получается, что Юрий Павлович место на поле находит всем (смеется). Мое дело – доказывать свою состоятельность.

Сегодня "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.