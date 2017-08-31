Владимир Хашиг: "Смолов остается, трансферы мы завершили"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг подтвердил "СЭ", что нападающий Федор Смолов остается в команде. Он добавил, что клуб завершил трансферную кампанию.
Напомним, что интерес к 27-летнему россиянину в межсезонье проявляли "Зенит", ЦСКА, "Бешикташ" и "Вольфсбург".
– Вы уже в курсе, что Федор остается в команде, – заявил Хашиг. – На все вопросы отвечу завтра. Трансферную кампанию в это окно мы завершили. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Смолов выступает за "быков" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч во всех клубных турнирах и забил 25 голов.
Александр 7
Для Смолова правильное решение. В последнем матче с "Динамо" 23 тысячи зрителей скандировали- "Смолов !!!"...Это круто...Он реально король в Краснодаре...а в других клубах полировал бы скамейку запасных...Для 11 000 мальчишек из академии и базовой школы он кумир...Феде под 30-ку годков...Смысл дёргаться ??? "Краснодар" через год будет играть в лиге чемпионов...Ребята из академии подтянутся новые в основу к Игнатьеву, Сулейманову, Жигулёву...Будет сплав опыта и молодости...
21:22
mikeV
Так другие-то ещё не завершили..
21:19
baltiets72
Остался ..... А зря,так бы Фёдор прогрессировал как футболист ещё больше.Думаю в "Зените", а ещё больше подошли бы наверное ЦСКА, и "Вольфсбург" он бы ещё более ярко раскрылся-хотя он и так отлично играет ! А что с "Бешикташем" это не совсем для него.
21:08