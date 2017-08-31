Владимир Хашиг: "Смолов остается, трансферы мы завершили"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг подтвердил "СЭ", что нападающий Федор Смолов остается в команде. Он добавил, что клуб завершил трансферную кампанию.

Напомним, что интерес к 27-летнему россиянину в межсезонье проявляли "Зенит", ЦСКА, "Бешикташ" и "Вольфсбург".

– Вы уже в курсе, что Федор остается в команде, – заявил Хашиг. – На все вопросы отвечу завтра. Трансферную кампанию в это окно мы завершили. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Смолов выступает за "быков" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч во всех клубных турнирах и забил 25 голов.

Трансферное окно закрывается. LIVE!