Владимир Габулов: "Вариант с переходом в ЦСКА даже не обсуждался"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что прошлой зимой был близок к завершению карьеры. При этом вариантов продолжения карьеры в ЦСКА, с которым он тренировался, не возникало.

– А когда вас звал "Арсенал", не возникало опасений, что проект без гарантий?

– Я ведь не располагал большим выбором. Летом он еще имелся, пытался рассматривать разные предложения, но в итоге ни на чем не остановился. А непосредственно зимой было два варианта – с "Арсеналом" и еще одним клубом. Обе команды боролись за выживание. Но я понимал (и мне об этом говорили), что в Туле большой интерес к футболу, люди стараются создавать условия, есть внимание со стороны губернатора. Не думаю, что может в один день все закончиться. Хотя, безусловно, печальная ситуация может произойти с любым клубом в нашей стране. И не только в футболе. К сожалению, система выстроена так, что в любой момент каждая команда может прекратить существование.

– А как вы пережили тот непростой период, когда после ухода из "Динамо" полгода пробыли вне футбола?

– Упаднического настроения не было. В первый летний период я отдыхал, ведь сезон-2015/16 получился провальным и стрессовым, в том числе и для меня лично. Необходимо было развеяться и переключиться. Этим и занимался. А потом, когда трансферное окно закрывалось, я четко понимал: не удастся трудоустроиться в ближайшее время – значит, нужно сосредоточиться на поддержании формы, не запустить кондиции и зимой продолжить карьеру футболиста. А рядом всегда была моя семья, родители. Для меня очень хорошо и важно, что получилось уделить внимание детям.

– Тренировались с ЦСКА в тот период?

– Да, с молодежной командой. Обратился с просьбой к руководству в лице Романа Юрьевича Бабаева, потом спросил у Вячеслава Викторовича Чанова, который переговорил с главным тренером молодежки, и мне разрешили. Какое-то время, пока была возможность, занимался именно там. Потом уже у ребят началась юношеская Лига чемпионов, пошли матчи через два дня на третий, и я посчитал, что буду немного мешать тренировочному процессу. Продолжил работать индивидуально – сначала в Москве, потом поехал в санаторий. Там еще уделил внимание организму.

– Варианта перейти в ЦСКА не было в тот момент?

– Он даже не обсуждался – ни с моей стороны, ни с клубной.

– Не возникало мыслей, что, возможно, придется заканчивать карьеру?

– Для себя решил так: если зимой не найду клуб, где смогу реализовывать задачи и возможности, тогда придется прощаться. Но именно мыслей о том, что такое может произойти, старался не допускать. Сосредотачивался на подготовке, ставил перед собой цели, хотел продолжать.

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