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Владимир Габулов и Кирилл Комбаров отправились на сбор "Арсенала"

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"Арсенал" вылетел из московского аэропорта "Домодедово" на первый сбор в Турцию. Уже сегодня вечером в Белеке "канониры" проведут под руководством Сергея Кирьякова первую тренировку. Сбор продлится до 24 января, "Арсенал" проведет за это время два товарищеских матча – против "Лудогорца" и карагандинского "Шахтера".

В составе туляков в Турцию отправились два новичка – голкипер Владимир Габулов (контракт с ним пока не подписан) и защитник Кирилл Комбаров. В ближайшие дни в команде ожидаются еще новые игроки. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы REN-TV

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