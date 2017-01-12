Владимир Габулов и Кирилл Комбаров отправились на сбор "Арсенала"

"Арсенал" вылетел из московского аэропорта "Домодедово" на первый сбор в Турцию. Уже сегодня вечером в Белеке "канониры" проведут под руководством Сергея Кирьякова первую тренировку. Сбор продлится до 24 января, "Арсенал" проведет за это время два товарищеских матча – против "Лудогорца" и карагандинского "Шахтера".

В составе туляков в Турцию отправились два новичка – голкипер Владимир Габулов (контракт с ним пока не подписан) и защитник Кирилл Комбаров. В ближайшие дни в команде ожидаются еще новые игроки. (Филипп ПАПЕНКОВ)