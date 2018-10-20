Владимир Федотов: "Стоит признать класс "Енисея"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после ничьей с "Енисеем" (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что подопечным не хватило завершающего паса. По его словам, соперник хорошо сыграл в обороне.

– Конечно, такие матчи надо дожимать. Хотя во втором тайме было мало остроты, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Тем не менее, были подходы, которые просто не доиграли. Не хватало точного завершающего паса с фланга или торопились с нанесением удара. Надо играть хитрее. Стоит признать класс соперника. Он грамотно и хорошо сыграл в обороне, перекрыл нам все зоны.

В первом тайме у нас был выход один на один, были хорошие удары. Кроме того, возможно, был пенальти, игра рукой. Были очень острые моментов, где мы были обязаны забивать.

Однако мы практически ничего не позволили создать у своих ворот, за исключением того момента с Малых. Это был неприятный момент.