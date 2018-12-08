Владимир Федотов: "Оренбург" готов дать бой "Локомотиву"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Локомотива" заявил, что его команда готова дать бой железнодорожникам.

- Надеемся, что перерыв никак не отобразился на команде, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - В связи с морозами нам было не всегда комфортно готовиться. Но программу выполнили и готовы дать бой. Погода? После минус тридцати московская температура - это Африка.

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