17:38 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Оренбург" готов дать бой "Локомотиву"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Локомотива" заявил, что его команда готова дать бой железнодорожникам.

- Надеемся, что перерыв никак не отобразился на команде, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - В связи с морозами нам было не всегда комфортно готовиться. Но программу выполнили и готовы дать бой. Погода? После минус тридцати московская температура - это Африка. 

Локомотив - Оренбург

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