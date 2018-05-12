Витсель пожелал Кришито насладиться последним матчем за "Зенит"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель адресовал пожелания защитнику команды Доменико Кришито. Итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

- Привет, Миммо! Привет, бро! Надеюсь, ты в порядке. Это твоя последняя игра, и единственное, что я хочу тебе пожелать - наслаждайся этим матчем. Я знаю, что болельщики проводят тебя на самом высоком уровне, и ты этого полностью заслуживаешь, - сказал бельгиец в интервью официальному сайту клуба. - Потому что ты - настоящий профессионал. Вместе мы провели четыре с половиной года. Это было потрясающее время! Ты - мой брат, ну ты и сам это знаешь. Поэтому я просто желаю тебе всего наилучшего в будущем в твоем новом клубе. Как я уже сказал, наслаждайся этим моментом. Передавай болельщикам привет от меня. Я скучаю, бро!

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "СКА-Хабаровск". Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о чемпионате России по футболу