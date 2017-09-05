Витинью: "Есть иностранцы, которые отлично говорят на русском языке, однако играют куда хуже Фернандеса"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" поддержал своего одноклубника Мариу Фернандеса, которого критикуют за низкий уровень знания русского языка. По мнению форварда, у них одинаковый уровень разговорного языка.

– Кто лучше говорит по-русски – вы или Фернандес?

– Я думаю, мы на одном уровне (смеется). Но самое важное то, что он демонстрирует великолепную игру. Есть иностранцы, которые отлично говорят на вашем языке, однако играют куда хуже Мариу. Поэтому пусть он лучше будет хорошо выступать за сборную и радовать болельщиков. (Павел ГУРЕВИЧ)

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