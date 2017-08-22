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10:55 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Нет больших неожиданностей в чемпионате России, кроме слабого старта "Спартака"

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Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что больших неожиданностей, кроме невыразительной игры "Спартака" на старте сезона, в чемпионате России не видно.

Действующий чемпион страны занимает после 7 туров 10-е место в национальном первенстве, имея в активе 8 очков. Красно-белые потерпели уже три поражения.

- Больших неожиданностей в чемпионате России, кроме слабого старта московского "Спартака", я не вижу, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Сложно сказать, что происходит в "Спартаке" внутри. Мы видим, что в первых таймах команда показывает прекрасный футбол - такой, что создается ощущение, что у соперников шансов нет.

Но что происходит во вторых таймах, сложно даже описать. Предстоит им наладить свою игру, тем более клуб вскоре должен дебютировать в Лиге чемпионов. Нужно пожелать команде удачи.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170822/1124613205.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Дядька

Кстати у вас неправильная таблица. Динамо должно быть на 10 месте, а Спартак на 11м. За счет доп. показателей. Но вы же Спартак-экспресс, и этим все объясняется.

11:29