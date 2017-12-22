Виталий Кафанов: "Школы вратарей в России просто отсутствуют"

Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, в старне просто отсутствуют подобные образовательные учреждения.

– Россия – спортивная держава с большими футбольными традициями. Руководство страны много делает для поддержки и развития спорта, в том числе и футбола. Создаются детские школы, строится много полей. А школы вратарей в России просто отсутствуют. Хотя в советские времена наши вратари были лучшими в мире. Достаточно вспомнить Льва Яшина и Рината Дасаева.

Кстати, у испанцев каждую неделю выходит много футбольных журналов, и любой тренер может в них поделиться своим опытом, дать свои советы. У нас же этим вообще никто не занимается, кроме Бориса Чирвы. Никто… Вот тогда и появилась идея создать в России единую систему обучения вратарей, которую поддержали Вячеслав Викторович Чанов и Михаил Юрьевич Бирюков, настоящие профессионалы своего дела. В Испании, например, за последние пять лет почти в каждой команде примеры есть качественный вратарь.

– До этого был только Касильяс и пустота?

– Да. Совершенно верно. Сейчас испанцы с уверенностью говорят, что в каждом клубе у них есть обученный вратарь. Я спросил, с чем они это связывают. Коллеги ответили – с тем, что тренеры растут и развиваются. Кроме того, у них не может возникнуть такая ситуация, когда вратарь переходит из одной команды в другую, а новый наставник говорит, что он неправильно выполняет упражнение. Там все приведено к единому знаменателю, который вырабатывается как раз таки на семинарах. Поэтому мы и говорим про испанскую школу, где все действуют в одном направлении. (Виталий АЙРАПЕТОВ)