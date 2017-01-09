11:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Дьяков: "Нахожусь в Москве, но где буду в дальнейшем – неизвестно"

0
0
0
6

Защитник Виталий Дьяков подтвердил информацию о расторжении контракта с "Томью". 27-летний россиянин, права на которого принадлежат "Динамо", выступал за клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что динамовцы отказались от досрочного возвращения игрока.

- Мой контракт с "Томью" расторгнут, - приводит "Р-Спорт" слова Дьякова. - Но пока по поводу планов сказать ничего не могу. Непонятная ситуация. Я в Москве, но где буду в дальнейшем – неизвестно.

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью" 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170109/1114712129.html

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

serenky25

Динамо ЛФЛ Северная лига

12:43

wowaizrostowa73

Согласен с предыдущими ораторами, Виталик нам бы не помешал.

12:31

alex-ls

ползи на коленях к Курбану, может возьмет тебя дурака на сборы...

12:22

199

Просись к Бекиичу,тем более Папа Гуйе не прижился.

12:14

Проба положительна

Важная новость!! Ничего не скажешь!

12:02

ValeraK

Всем плевать!

11:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ