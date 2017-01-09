Виталий Дьяков: "Нахожусь в Москве, но где буду в дальнейшем – неизвестно"

Защитник Виталий Дьяков подтвердил информацию о расторжении контракта с "Томью". 27-летний россиянин, права на которого принадлежат "Динамо", выступал за клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что динамовцы отказались от досрочного возвращения игрока.

- Мой контракт с "Томью" расторгнут, - приводит "Р-Спорт" слова Дьякова. - Но пока по поводу планов сказать ничего не могу. Непонятная ситуация. Я в Москве, но где буду в дальнейшем – неизвестно.

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью"