Виталий Дьяков: "Нахожусь в Москве, но где буду в дальнейшем – неизвестно"

Защитник Виталий Дьяков подтвердил информацию о расторжении контракта с "Томью". 27-летний россиянин, права на которого принадлежат "Динамо", выступал за клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что динамовцы отказались от досрочного возвращения игрока.
- Мой контракт с "Томью" расторгнут, - приводит "Р-Спорт" слова Дьякова. - Но пока по поводу планов сказать ничего не могу. Непонятная ситуация. Я в Москве, но где буду в дальнейшем – неизвестно.
serenky25
Динамо ЛФЛ Северная лига
12:43
wowaizrostowa73
Согласен с предыдущими ораторами, Виталик нам бы не помешал.
12:31
alex-ls
ползи на коленях к Курбану, может возьмет тебя дурака на сборы...
12:22
199
Просись к Бекиичу,тем более Папа Гуйе не прижился.
12:14
Проба положительна
Важная новость!! Ничего не скажешь!
12:02
ValeraK
Всем плевать!
11:57