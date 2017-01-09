Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил, что Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Александр Самодин расторгли контракты с томским клубом. Сибирская команда после 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков.

– Дьяков и Самодин разорвали контракты в палате по разрешению споров РФС, – приводит ТАСС слова Кудряшова. – Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон.

Напомним, что клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона.



