11:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью"

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил, что Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Александр Самодин расторгли контракты с томским клубом. Сибирская команда после 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков.

– Дьяков и Самодин разорвали контракты в палате по разрешению споров РФС, – приводит ТАСС слова Кудряшова. – Соглашение с Кириллом Комбаровым расторгнуто по согласию сторон.

Напомним, что клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3927019

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