Виллаш-Боаш исключает возвращение в Россию

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не намерен возвращаться в чемпионат России, сообщает 8news.ru Специалист работал в питерском клубе с 2014 по 2016 год, стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Сегодня стало известно, что он покинул китайский "Шанхай Шанган", с которым занял второе место в чемпионате страны, дошел до финала Кубка и полуфинала азиатской Лиги чемпионов.

– Британские журналисты или российские журналисты?

– Российские.

– База "Шанхая" или база "Зенита"?

– База "Зенита".

– "Драгау" или "Петровский"?

– "Драгау".

– Русская водка или китайская водка?

– Русская водка.

– Русский борщ или китайская лапша?

– Лапша.

– "Спартак" или "Бенфика"?

– Ни те, ни другие.

– Месси или Роналду?

– Криштиану.

– Допускаете, что можете вернуться в чемпионат России?

– Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.