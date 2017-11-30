Виллаш-Боаш исключает возвращение в Россию

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не намерен возвращаться в чемпионат России, сообщает 8news.ru Специалист работал в питерском клубе с 2014 по 2016 год, стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Сегодня стало известно, что он покинул китайский "Шанхай Шанган", с которым занял второе место в чемпионате страны, дошел до финала Кубка и полуфинала азиатской Лиги чемпионов.
– Британские журналисты или российские журналисты?
– Российские.
– База "Шанхая" или база "Зенита"?
– База "Зенита".
– "Драгау" или "Петровский"?
– "Драгау".
– Русская водка или китайская водка?
– Русская водка.
– Русский борщ или китайская лапша?
– Лапша.
– "Спартак" или "Бенфика"?
– Ни те, ни другие.
– Месси или Роналду?
– Криштиану.
– Допускаете, что можете вернуться в чемпионат России?
– Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.
Дополнительная информация
https://8news.ru/news/football/2017-11-30-andre_villash_boash_yesli_ty_ne_nravishsya_russkomu_on_srazu_dast_tebe_eto_ponyat
Доктор Хряк
расскажи нам правду о бомженедоклупе)))
18:29
Kimi_
К мудко он не вернется...единственный, кто высказал правду об этом человеке....
18:28