Виктор Васин: "Ничего личного по отношению к "Зениту" у меня нет"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью клубной пресс-службы отметил, что армейцы постараются порадовать своих болельщиков. По его словам, он хочет забить в ворота сине-бело-голубых.

– В последний раз армейцы побеждали "Зенит" уже достаточно давно – весной 2014-го. Некоторые клубы и по восемь лет не обыгрывают прямых конкурентов, но даже три с лишним года – отрезок достаточно серьезный.

– Многовато, да. Но и проигрывали мы не сказать, чтобы часто. В любом случае болельщикам нужны победы над другими претендентами на "золото", над сильными клубами, и мы об этом помним.

– Воспитанник питерского футбола, в лучшей команде города шансов вы не получили, не звали даже на просмотр… И все же вы заявили, что вся принципиальность для вас – лишь на уровне общекомандного противостояния. Лукавили?

– Да нет. Действительно ничего личного по отношению к "Зениту" у меня нет. Хочется забить им и победить. Есть разница, когда ты играешь против средних команд или же против непосредственных конкурентов. Родной город… Столько воды утекло с тех пор, многое поменялось. Да, под Питером живут родители, есть друзья, знакомые. Но на поле же об этом не думаешь.