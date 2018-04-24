Виктор Пышкин: "По смене гражданства Сергея Еременко "Спартак" пока не обращался"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что, если "Спартак" обратится в РФС по поводу смены гражданства полузащитника красно-белых Сергея Еременко, изменения в электронную систему будут внесены сразу же. Он рассказал об этом на пресс-конференции, посвященной итогам перенесенных матчей 23-го тура и игр 27-го тура.

– Появилась информация, что Сергей Еременко получил от ФИФА добро на смену гражданства. Получали документы?

– От "Спартака" пока не приходило таких документов, и мы ему не меняли гражданство. Если документ поступит в РФС, то союз письменно сообщит нам об этом, - сказал Пышкин. - Как только это произойдет, сразу переведем его гражданство. Практически моментально. Изменения внесем в электронную систему.

Напомним, что ранее Алексей Еременко-старший, отец 19-летнего полузащитника "Спартака", сообщил "СЭ", что ФИФА разрешила его сыну сменить спортивное гражданство с финского на российское. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)