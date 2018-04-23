Сергей Еременко теперь может выступать за сборную России

Алексей Еременко-старший, отец 19-летнего полузащитника "Спартака" Сергея Еременко, сообщил "СЭ", что ФИФА разрешила его сыну сменить спортивное гражданство с финского на российское.

– Мы получили ответ от ФИФА. Сергею разрешено сменить спортивное гражданство с финского на российское. Сейчас рано загадывать. Пусть играет, а уже тренерский штаб сборной примет решение, – сказал Алексей Еременко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)