Сергей Еременко теперь может выступать за сборную России

Алексей Еременко-старший, отец 19-летнего полузащитника "Спартака" Сергея Еременко, сообщил "СЭ", что ФИФА разрешила его сыну сменить спортивное гражданство с финского на российское.
– Мы получили ответ от ФИФА. Сергею разрешено сменить спортивное гражданство с финского на российское. Сейчас рано загадывать. Пусть играет, а уже тренерский штаб сборной примет решение, – сказал Алексей Еременко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Lennon
Делать нечего? Пока в руководстве будут дилетанты, не оценят..... А если талантлив, то зачем губить талант.....
20:36
waleriy
В России итак футбола нет , так теперь всех наркоманов будем собирать
20:27
old grumbler
С мира по нитке - голому на рубаху!!!!! Уррра товарищи!!!!
20:07