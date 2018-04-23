19:49 | Футбол — РФПЛ

Сергей Еременко теперь может выступать за сборную России

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Алексей Еременко-старший, отец 19-летнего полузащитника "Спартака" Сергея Еременко, сообщил "СЭ", что ФИФА разрешила его сыну сменить спортивное гражданство с финского на российское.

– Мы получили ответ от ФИФА. Сергею разрешено сменить спортивное гражданство с финского на российское. Сейчас рано загадывать. Пусть играет, а уже тренерский штаб сборной примет решение, – сказал Алексей Еременко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lennon

Делать нечего? Пока в руководстве будут дилетанты, не оценят..... А если талантлив, то зачем губить талант.....

20:36

waleriy

В России итак футбола нет , так теперь всех наркоманов будем собирать

20:27

old grumbler

С мира по нитке - голому на рубаху!!!!! Уррра товарищи!!!!

20:07

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