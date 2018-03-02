17:42 2 марта | Футбол — РФПЛ

Виктор Папаев: "У Ари осталась злоба на "Спартак" из-за того, что с ним поступили немного несправедливо"

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Знаменитый в прошлом полузащитник "Спартака" Виктор Папаев объяснил высокую результативность бразильского нападающего "Локомотива" Ари в играх с красно-белыми. 32-летний форвард выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год. 

 
19 августа 2017. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 3:4. Мануэл ФЕРНАНДЕШ и Сальваторе БОККЕТТИ.Позолоченная игра в Черкизово, Семак vs Хохлов и возвращение Карпина

– Победа в воскресном дерби больше нужна "Спартаку", ведь это шанс вернуться в борьбу и взять реванш за поражение в первом круге? – вопрос Папаеву.

– Все это уходит на второй план. Мотивация у футболистов будет запредельная. Для любой из этих команд победа крайне важна. Красно-белым она позволит вернуть интригу, а "Локомотив" выигрыш просто окрылит.

– Погода и качество поля способны сказаться на футболе?

– Мороз пока держится, но, может, станет потеплее. А в плане психологии оба соперника будут максимально собранными.

– Ари отлично выглядит против "Спартака". В восьми встречах в составах "Краснодара" и "Локомотива" бразилец забил восемь мячей…

– Такая результативность объяснима. У Ари осталась злоба, что с ним красно-белые поступили немного несправедливо. И, потом, выступая в России, форвард понял, что такое "Спартак". Это самый популярный клуб. Он был бы не против играть в нем. Но у него и сейчас хороший вариант. Тем не менее, дополнительный внутренний резерв, чтобы проявить себя именно против такого соперника, у Ари всегда просыпается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Встреча 21-го тура чемпионата России пройдет 4 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Локомотив М – Спартак М

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pahom-17

зато теперь не болеет лихорадкой...как раньше в СпМ...)))

18:35 2 марта

баламошка

Аришка отличится 2 раза. 2 удара - 2 автогола.

17:58 2 марта

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