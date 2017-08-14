Виктор Классон: "Переход в "Краснодар" повлиял на мою востребованность в сборной Швеции"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отметил, что его адаптация в клубе полностью завершилась. По его словам, он с удовольствием общается со всеми ребятами.

– Да, могу так сказать с полной уверенностью. Я ощущаю себя очень комфортно в команде, и вполне привык к российским реалиям и российской культуре, – цитирует Классона официальный сайт "Краснодара". – Когда оказываюсь в городе, то чувствую себя уверенно, практически как дома. У меня в Краснодаре уже есть свои любимые места, которые я периодически посещаю.

– Понятно, что больше других партнеров по команде вы общаетесь со своим соотечественником Андреасом Гранквистом. А с кем еще из одноклубников не прочь поболтать или даже провести свободное время?

– Действительно, с Андреасом я говорю больше всего, он мой друг, и, конечно, пообщаться на родном языке всегда приятно. А так я с удовольствием разговариваю абсолютно со всеми ребятами, но чаще, что тоже естественно, с теми, кто владеет английским языком. К счастью, таких у нас в команде немало – это и латиноамериканцы, и русские. Так что недостатка в общении не испытываю.

– В последнее время вы стали регулярно вызваться в сборную Швеции и появляться на поле в ее составе. Переход в "Краснодар" повлиял на вашу востребованность в национальной команде?

– Да, конечно! До того, как я перешел в "Краснодар", меня периодически вызывали в сборную, но я чаще всего, оставался в резерве. А сейчас моя роль в национальной команде значительно укрепилась. Меня вызывают в сборную постоянно, я получаю игровое время и даже забил два мяча в ворота Португалии. Но я прекрасно понимаю, чтобы стать твердым игроком основы, мне надо еще очень много работать, прибавлять в различных компонентах игры. Надеюсь, что выступления за "Краснодар" помогут мне продолжить расти в профессиональном плане.