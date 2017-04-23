Виктор Классон: "Краснодар" может побороться с "Зенитом"

Нападающий "Краснодара" Виктор Классон после матча 24-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:0) отметил, что в первом тайме команда сыграла не очень хорошо. По его словам, краснодарцы могут побороться с "Зенитом".

- Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча, - приводит ТАСС слова Классона. - Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам. Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат.

Возможно, Лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от "Зенита" нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча "Зенит" - "Урал" были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения.