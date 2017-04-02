Виктор Гончаренко: "Травмы Березуцкого и Головина? Предварительно - ничего страшного"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 21-го туру чемпионата России заявил, что несколько травмированных игроков могут вернуться в строй к игре 22-го тура против "Краснодара". Благодаря сегодняшней победе армейцы вернулись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

– Что с Березуцким и Головиным? Предварительно – ничего страшного, будем ждать медосмотра, – сказал Гончаренко во флеш-интервью. – Думаю, что если не все травмированные, то некоторые из них будут готовы к игре с "Краснодаром". У нас было достаточно моментов в обороне, которые мне не понравились, но мы это проанализируем и исправим.