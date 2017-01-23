12:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Траоре пока не оставил у меня цельного впечатления"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не уверен, что клубу удастся подписать нападающих этой зимой. В то же время белорусский специалист заметил, что у него пока нет цельного впечатления от форварда Ласина Траоре.

– Жду ли новых нападающих? У меня простая оценка. Я всегда смотрю на игроков, которые у меня есть. Пытаюсь выжать из них максимум, – сказал Гончаренко. – У нас есть селекционный отдел, и он за это отвечает. Но зимой тяжело найти усиление. О чем говорят и другие. Найдем – хорошо, не найдем – будем работать с теми, кто есть.

Траоре достаточно хорошо отработал, но не оставил у меня цельного впечатления.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

То есть,не впечатлил.Гнать,конечно.можно.Только,это ещё больше ослабит команду.Если состав омолаживать,тогда цели для клуба нужно ставить соответствующие.Пример Динамо ещё не истёрся из памяти.

13:12

сабзеро

Гнать это два метра недоразумения из команды ссаными тряпками.

12:25

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